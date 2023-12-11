عاجل

  • الاتحاد الأوروبي: يجب منع تهجير الناس في غزة من أراضيهم ولا يوجد المزيد من أماكن الإيواء في القطاع

  • الاتحاد الأوروبي: أعداد الضحايا المدنيين في تزايد وإسرائيل تستخدم نفس الأساليب في جنوب القطاع كما في شماله

مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

تزامناً مع حراك عالمي.. الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة تنديداً بالعدوان على القطاع

تزامناً مع حراك عالمي.. الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة تنديداً بالعدوان على القطاع
إضراب في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
عمّ الإضراب الشامل محافظات الوطن، اليوم الإثنين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة، لليوم الـ66 على التوالي، والمطالبة بوقف المجازر البشعة وقصف منازل المواطنين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء.

وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، بالتزامن مع حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب شامل حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال.

وشمل الإضراب المواصلات العامة في المحافظات الشمالية وخلت الشوارع من المركبات والمارة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى هؤلاء أن الإضراب الشامل في العالم يهدف إلى حث الحكومات في بلدانهم على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم "إضراب من أجل غزة" أو strikeforgaza، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في الإضراب تنديدا بالمجازر بحق شعبنا الفلسطيني، وللمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وبحسب تفاصيل الدعوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المشاركة في الإضراب العالمي، تتضمن الامتناع عن التوجه إلى مراكز العمل، والمدارس، والجامعات، أو فتح المحلات التجارية في المراكز التجارية، وعدم استخدام المركبات، وعدم التسوق أو استخدام البطاقات المصرفية في دفع مشترياتهم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت نحو 18 ألف شهيد، ونحو 47 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب آلاف لا يزالون تحت الأنقاض يعتقد أنهم استُشهدوا، ودمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

أخبار ذات صلة

تزامناً مع حراك عالمي.. الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة تنديداً بالعدوان على القطاع

تزامناً مع حراك عالمي.. الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة تنديداً بالعدوان على القطاع

العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع وحماية المدنيين العزل

العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع وحماية المدنيين العزل

قيادي بـ (حماس): أبطال القسام لا يستسلمون وأكاذيب الاحتلال لا تنطلي على أحد

قيادي بـ (حماس): أبطال القسام لا يستسلمون وأكاذيب الاحتلال لا تنطلي على أحد

وزير الخارجية الأردني: سياسة إسرائيل تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع

وزير الخارجية الأردني: سياسة إسرائيل تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع

كتائب القسام: أجهزنا على 10 جنود إسرائيليين من مسافة &quot;صفر&quot; شمالي القطاع

كتائب القسام: أجهزنا على 10 جنود إسرائيليين من مسافة "صفر" شمالي القطاع

غوتيريش: سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار

غوتيريش: سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار

مدير عام أونروا: سوء الوضع الإنساني بغزة يتجاوز أي شيء رأيته في حياتي

مدير عام أونروا: سوء الوضع الإنساني بغزة يتجاوز أي شيء رأيته في حياتي

مكان: التقديرات تشير إلى أن الحرب ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين

مكان: التقديرات تشير إلى أن الحرب ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يدين استخدام واشنطن &quot;فيتو&quot; لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف العدوان

الرئيس عباس يدين استخدام واشنطن "فيتو" لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف العدوان

مسؤول إسرائيلي يتوقع موعد إنهاء عمليات الجيش في خانيونس

مسؤول إسرائيلي يتوقع موعد إنهاء عمليات الجيش في خانيونس

&quot;فيتو&quot; أميركي جديد.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة

"فيتو" أميركي جديد.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة

الرئاسة تطالب جميع أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار

الرئاسة تطالب جميع أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار

ستة شهداء خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس

ستة شهداء خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس

كتائب القسام تُعلن إفشال عملية إسرائيلية لتحرير أسير بالقطاع انتهت بمقتله

كتائب القسام تُعلن إفشال عملية إسرائيلية لتحرير أسير بالقطاع انتهت بمقتله

شهداء وجرحى في قصف لطائرات الاحتلال على خانيونس ودير البلح

شهداء وجرحى في قصف لطائرات الاحتلال على خانيونس ودير البلح

اشتية: ما يقوم به الاحتلال بدفع المواطنين باتجاه رفح أكبر دليل على نية التهجير

اشتية: ما يقوم به الاحتلال بدفع المواطنين باتجاه رفح أكبر دليل على نية التهجير

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

العاهل الأردني: سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني بغزة

العاهل الأردني: سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني بغزة

الصفدي: الحرب الإسرائيلية في غزة ليست دفاعاً عن النفس ولن نسمح أبداً بتهجير الفلسطينيين

الصفدي: الحرب الإسرائيلية في غزة ليست دفاعاً عن النفس ولن نسمح أبداً بتهجير الفلسطينيين

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع