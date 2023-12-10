العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع وحماية المدنيين العزل

رام الله - دنيا الوطنحذر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل.كما حذر خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، الأحد، من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة.وشدد العاهل الأردني على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان إيصالها إلى القطاع، للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية هناك، وفق ما نقل موقع (المملكة).وجدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.