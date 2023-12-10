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رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أن جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحماس مستمرة على رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي "يضيق المجال أمام تحقيق نتائج".

وقال خلال كلمة له في منتدى الدوحة: إن "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم". 

وتابع آل ثاني: "سنواصل جهودنا، نحن ملتزمون بإطلاق سراح الرهائن ولكننا ملتزمون أيضًا بوقف الحرب"، وتابع لكننا "لا نرى نفس الرغبة عند كلا الطرفين".

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