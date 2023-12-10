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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية
ناخبون مصريون
رام الله - دنيا الوطن
فتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها، صباح اليوم الأحد، معلنة بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، على أن تستمر عملية الاقتراع ثلاثة أيام.

وبدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في مصر (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش)، ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم حتى التاسعة مساءً، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ويحق لـ 67 مليون ناخب مصري الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات، فيما تتكون لجان الاقتراع من 400 لجنة عامة، و11 لجنة فرعية.

ويشرف على الانتخابات نحو 20 ألف قاض، مع وجود 14 مؤسسة أجنبية تتابع العملية الانتخابية، ومن المقرر إعلان النتائج بصورة رسمية في 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويتنافس في هذه الانتخابات، ثلاثة مرشحين إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم: حازم عمر فريد زهران عبد السند اليمامة.

وكانت الحملات الدعائية بدأت يوم 9 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي واستمرت لمدة شهر.

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