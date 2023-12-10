قيادي بـ (حماس): أبطال القسام لا يستسلمون وأكاذيب الاحتلال لا تنطلي على أحد





وتابع: "العدو الصهيوني قد خَبَرَ رجال المقاومة في الميدان، الذين يخرجون إليه من حيث لا يحتسب، ويثخنون في جنوده وضباطه كل يوم ويتصدون لتوغلاته في كل محاور القتال، ويواصلون قصف مستوطناته، إنَّهم رجال الله لا يعرفون الاستسلام أو الانكسار، وشعارهم الدائم: (هذا جهاد ْ.. نصرٌ أو استشهاد)".

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنَّ "عرض الاحتلال الصهيوني الإرهابي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزَّل في غزَّة، بعد احتجازهم ووضعه أسلحة بجانبهم ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة".وأضافت على لسان عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "ادّعاءات الاحتلال أنهم من كتائب القسام كاذبة ولا أساس لها من الصحة والواقع، ولن تنطلي على أحد".