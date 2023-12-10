غوتيريش: سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار





وتابع غوتيريش: "نواجه احتمال انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة ولن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني.





وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره لقطر على جهود الوساطة بالتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات.





رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إنه ما من حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الضحايا غير مسبوق.وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، بأن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة.