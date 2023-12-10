مكان: التقديرات تشير إلى أن الحرب ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في المكالمة الهاتفية مع الرئيس الامريكي جو بايدن، أمس الأول الجمعة، أنه يثمن عالياً فرض الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي لإجهاض مشروع القرار الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مضيفاً أن الحرب ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها.

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مسؤولين إسرائيليين قولهم اليوم الأحد، إن "التقديرات تشير إلى أن الحرب ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين"، وأن إسرائيل ستسمح بعودة جزئية لسكان غزة والشمال بعد شهرين.