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مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: إصابة مدير عام الصيدلة بالوزارة أشرف أبو مهادي برصاص الاحتلال

الصحة بغزة: إصابة مدير عام الصيدلة بالوزارة أشرف أبو مهادي برصاص الاحتلال
أشرف أبو مهادي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، إن قناصة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدير عام الصيدلة بالوزارة د.أشرف ابو مهادي بينما كان يحاول الوصول الى مستودعات الادوية بوزارة الصحة بغزة من أجل توفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الاهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي لازلت تعمل.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه "بمجرد وصوله للمستودعات تبين وجود قناصة يعتلون مكانا قريبا وتم اطلاق النار عليه فأصيب هو واصيب سائق سيارة الخدمات الصحية بجواره وأصيب شخص ثالث.

وتابع القدرة: "استكمالا لهذه الجريمة النكراء استهدفت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف التي ذهبت لإخلائهم فور وصولها للمكان.

وأردف: "وزارة الصحة اذ تستنكر هذه الجريمة التي تضاف للسجل الاجرامي الاسود للاحتلال الاسرائيلي فانها تطالب الامم المتحدة ومؤسساتها بالعمل الفوري على تفعيل القانوني الدولي الانساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية وتجريم استهدافها".

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