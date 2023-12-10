تعرض المستشفى الأردني جنوبي غزة لسقوط شظايا وقنابل جراء قصف إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر عسكري أردني، اليوم الأحد، إن بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي غزة، تعرض لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.وأضاف أنه لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير، وفق ما نقلت قناة (المملكة) عن المصدر.وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في الأردن على استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتها لواجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.