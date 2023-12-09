غزة: "الأمن الداخلي" ينوه للمواطنين بشأن أجهزة تجسس متواجدة في كل أنحاء القطاع
نوه جهاز الأمن الداخلي بغزة، اليوم السبت، للمواطنين في القطاع بأن الطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" قامت خلال فترة العدوان باسقاط أجهزة تجسس في كل أنحاء القطاع.
وأضاف في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم اكتشاف بعض هذه الأجهزة، وهي عبارة عن كتلة مموهة من الفوم بداخلها جهاز التجسس
وتابع: "نرجو من الجميع إجراء مسح لمحيط وسقف سكنه والتركيز على المباني العامة والمهجورة وإبلاغ جهاز الأمن الداخلي فور العثور على أي جسم مشبوه دون العبث فيه".
وتابع: "نرجو من الجميع إجراء مسح لمحيط وسقف سكنه والتركيز على المباني العامة والمهجورة وإبلاغ جهاز الأمن الداخلي فور العثور على أي جسم مشبوه دون العبث فيه".
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