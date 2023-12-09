شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منازل مأهولة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع.وأكدت مصادر محلية استشهاد خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة شتيوي، غرب معبر رفح جنوب القطاع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما استشهد العشرات في قصف إسرائيلي لمنازل مأهولة في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة، تعود لعائلاتي حماد وعطا الله.وأكدت المصادر المحلية، أنه لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة.كما استهدف قوات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وأرض أبو مهادي شمالي النصيرات، وسط القطاع، وقصفت عدة مواقع شمال ووسط وجنوب القطاع.