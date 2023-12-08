ستة شهداء خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس

رام الله - دنيا الوطناستشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة، جنوب طوباس.وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم، فيما ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين خلال اقتحامها المخيم، هما معاذ عيسى يوسف غزلاوي، ومعتز عمر محمد عبد الجواد.