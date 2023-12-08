كتائب القسام تُعلن إفشال عملية إسرائيلية لتحرير أسير بالقطاع انتهت بمقتله





وأضافت في بيان لها: إنه تم "اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".





وتابعت كتائب القسام بأن الطيران الحربي تدخل وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ (25 عاماً) ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.





ولم تذكر كتائب القسام عن مكان وتفاصيل الحدث.

رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن عناصرها فجر اليوم "أفشلوا محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة" في قطاع غزة.