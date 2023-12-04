حماس: جرائم الاحتلال وجيشه بحق شعبنا ستبقى لعنة تطاردهم ولن يفلحوا في تهجير شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إن "المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في كافة أنحاء قطاع غزة على مدار الساعة، وقصفه المباشر للمستشفيات، وآخرها مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة هو استمرار في نهجه الهادف للتهجير القسري لشعبنا عن أرضه والذي ما كان ليتم لولا الضوء الأخضر من إدارة الرئيس بايدن".وأكدت حماس في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "جرائم قادة الاحتلال وجيشه النازي بحق شعبنا ستبقى لعنة تطاردهم، ولن يفلحوا في تهجير شعبنا الصابر المرابط المتمسك بأرضه وحقوقه الوطنية حتى إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".