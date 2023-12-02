طائرات الاحتلال تستهدف شمال وشرق خانيونس بأحزمة نارية

رام الله - دنيا الوطنتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها العنيف براً وبحراً وجواً منذ الليلة الماضية، على مناطق متفرقة شرق ووسط وغرب محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف منذ ساعات الفجر الأولى قصفه للمناطق الشرقية لخانيونس ووسطها بأحزمة نارية، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية، فيما دمرت طائرات الاحتلال مسجد عبد الله عزام غربي خانيونس، جنوب القطاع.وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على القرارة شمال شرق خانيونس ودمرت أربعة منازل لعائلة الفرا بشكل كامل، كما قصفت مسجد الاستقامة، ومسجدي أسامة بن زيد وعثمان بين عفان، شمال القرارة.