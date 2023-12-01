مكتب نتنياهو: مع تجدد القتال الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب بعد تجدد القتال في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم نتنياهو، عوفر جندلمان عبر منصة (إكس)، إن حماس خرقت مخطط الهدنة المؤقتة، و"لم تفِ بواجبها بالإفراج اليوم عن جميع النساء المختطفات وأطلقت صواريخ على الإسرائيليين"، وفق زعمه.



وأضاف: عند العودة إلى القتال تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، "الإفراج عن مختطفينا والقضاء على حماس والضمان بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا على سكان إسرائيل"، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطن