شؤون فلسطينية

صحيفة: إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها غير معنية باستعادة جثث بالمرحلة الحالية من الهدنة

رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، بأن تل أبيب أبلغت الوسطاء بأنها غير معنية باستعادة جثث في المرحلة الحالية من الهدنة.

وأضافت الصحيفة بأن "إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسلم جثامين"، مشيرة إلى أن "تل أبيب تعتقد أن لدى حماس عشرات الجثث لإسرائيليين"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة). 

في السياق، قال مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تصريح لقناة (سي إن إن)، إن الهدنة ستمدد كل يوم تطلق فيه حماس سراح 10 رهائن أحياء، مشيراً إلى أنه "لا يزال هناك ما لا يقل عن 140 رهينة داخل غزة". 

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