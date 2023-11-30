هيئة الأسرى:الاحتلال اعتقل أعداداً كبيرة بغزة منهم أطباء ونساء.. واعتقال 3365 بالضفة منذ 7أكتوبر

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إن 80% من معتقلي الضفة الغربية يحولهم الاحتلال للاعتقال الإداري لعدم قدرته على توجيه تهم لهم.وأضاف في تصريح له نقلته قناة (الجزيرة)، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أعداداً كبيرة من المواطنين بغزة منهم أطباء ونساء قبل الإفراج عن بعضهم.وتابع: بأن "إسرائيل لم تغير من سياساتها بشأن معاملة الأسرى وندعو لهبة جماهيرية من أجل نصرتهم".في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن الاحتلال اعتقل 40 فلسطينيا منذ أمس بالضفة الغربية، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 3365 منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.