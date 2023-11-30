شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 41 مواطناً في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 41 مواطنا من محافظات الضفة الغربية.

فمن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من: تامر عمر عوني حمودة، وعمر عوني حمودة، ومحمد ياسر شوامرة، وإبراهيم نعمان مخطوب، ومحمد جوزيف وهدان من بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ومحمد عيسى حميدان من بلدة بدو، والفتى زين مهنا من بلدة العيسوية شمالا.

ومن الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: ثائر محمد الجعبري، ومالك عبد العليم الجعبري، وإبراهيم نمر الجعبري من حارة الجعبري بالمنطقة الجنوبية، وشادي غنيمات، ونجله محمود، ومحمد محمود مصطفى اغنيمات، وشقيقه أحمد، وصالح جبريل أبو فارة، من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، والشابين يحيى جمال أبو الجدايل من بلدة السموع، وماهر عبد الله مسالمة من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، وعبد الفتاح القدومي من مدينة الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مصعب طه العروج من منطقة العروج شرقا، وحمودة ياسين أبو سرور من مخيم عايدة شمالا، وعلي أحمد طقاطقة، وأحمد حسين طقاطقة، وجعفر محمود طقاطقة ونجله علي، وأسامة محمد طقاطقة، وعلي أحمد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين، وهم: نور الدين الشيخ، وأنس ناصر مسكاوي، ومحمد فرحانة، ومعن الشريف من إسكان الموظفين بين ضاحيتي اكتابا وشويكة شمالا، والشاب أنس شتيوي من حي الأقصى في الحي الشمالي للمدينة، وبسام نعالوة، أثناء مروره بالقرب من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، والأسير المحرر عبد اللطيف لطفي ملحم، ومحمد جمال أبو نعمة، ومعاذ مأمون نافع.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين راتب فراج، وثائر الحج حسن من مدينة قلقيلية.

ومن أريحا، اختطفت قوات خاصة "مستعربون" الشاب محمد صالح غروف، من مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: الأسيرين المحررين فازع صدقي صوافطة، وأشرف مصطفى دراغمة، وعضو مجلس بلدي طوباس أحمد فخري أبو محسن.

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