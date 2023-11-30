أول تعليق من نتنياهو على عملية إطلاق النار في القدس

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل توسيع توزيع السلاح على الإسرائيليين وهذا إجراء يثبت جدواه في الحرب على ما وصفه "الإرهاب".جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو بعد عملية إطلاق النار التي أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس، بأنها أدت لمقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة خمسة آخرين بينهم حالات خطيرة، عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.وأضافت بأن العملية وقعت في محطة للحافلات بضاحية (راموت) الاستيطانية بالقدس المحتلة، فيما استشهد المنفذان وهما شقيقان أسيران محرران من صور باهر في القدس.كما أفادت صحيفة (معاريف)، بأن أحد قتلى عملية إطلاق النار، الحاخام إليمالك واسرمان، عميد المحكمة الحاخامية في أشدود.