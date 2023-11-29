شؤون فلسطينية

نتنياهو: إسرائيل ستعود إلى الحرب بعد استنفاذ صفقة الرهائن

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستعود إلى الحرب بعد استنفاذ صفقة الرهائن. 

وأضاف في كلمة مصورة: "منذ بداية الحرب حددت ثلاثة أهداف وهي القضاء على حماس وإعادة مختطفينا جميعاً والضمان بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا على إسرائيل".

وتابع نتنياهو، بأن الأهداف الثلاثة لا تزال قائمة، مشيراً إلى أنه تم تحقيق ما وصفه إنجاز كبير للغاية خلال الأسبوع الأخير وهو إعادة عشرات كثيرة من المختطفين، وفق تعبيره.

وقال رئيس حكومة الاحتلال: "كان هذا يبدو قبل أسبوع خياليا، ولكننا حققنا ذلك. ولكن في الأيام الأخيرة اسمع سؤالا - هل بعد استنفاذ المرحلة الراهنة من إعادة مختطفينا ستعود إسرائيل إلى القتال؟ إذن، جوابي هو قطعا نعم".

وأردف: "لا يمكننا إلا بالعودة إلى القتال حتى النهاية. هذه هي سياستي وهذه هي السياسة التي يدعمها (كابينت) بأكمله والحكومة كلها تقف وراءها والجنود يقفون وراءها والشعب يقف وراءها - وهذا ما سنفعله بالذات"، على حد قوله.

أخبار ذات صلة

بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل جنوب القطاع

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل جنوب القطاع

لجنة وزارية عربية إسلامية تدعو بريطانيا للقيام بدور متوازن وصولاً لوقف فوري لإطلاق النار

لجنة وزارية عربية إسلامية تدعو بريطانيا للقيام بدور متوازن وصولاً لوقف فوري لإطلاق النار

هنية يبحث مع سمير المشهراوي وناصر القدوة تطورات الأوضاع في القطاع

هنية يبحث مع سمير المشهراوي وناصر القدوة تطورات الأوضاع في القطاع

أردوغان: سقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق

أردوغان: سقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق

العاهل الأردني يبحث مع السيسي الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة

العاهل الأردني يبحث مع السيسي الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة

طاهر النونو يتحدث عن الدافع الرئيسي وراء اتفاق الهدنة في القطاع

طاهر النونو يتحدث عن الدافع الرئيسي وراء اتفاق الهدنة في القطاع

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في قصف الاحتلال لمخيم طولكرم

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في قصف الاحتلال لمخيم طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: الاحتلال ما زال يمنع دخول الوقود إلى المستشفيات

الصحة بغزة: الاحتلال ما زال يمنع دخول الوقود إلى المستشفيات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين

تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين

جيش الاحتلال يوجه رسالة للأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم

جيش الاحتلال يوجه رسالة للأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم

حماس تستهجن ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات بالقطاع

حماس تستهجن ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات بالقطاع

حكومة الاحتلال: حماس تعرف أننا منفتحون على تمديد الهدنة ونريد إطلاق سراح 50 إسرائيلياً

حكومة الاحتلال: حماس تعرف أننا منفتحون على تمديد الهدنة ونريد إطلاق سراح 50 إسرائيلياً

المالية: صرف سلفة للموظفين والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب بحد أدنى 1800 الأربعاء

المالية: صرف سلفة للموظفين والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب بحد أدنى 1800 الأربعاء

الدفاع المدني بغزة:أعداد كبيرة من جثامين الشهداء لا تزال موجودة بمحيط مستشفيي القدس والرنتيسي

الدفاع المدني بغزة:أعداد كبيرة من جثامين الشهداء لا تزال موجودة بمحيط مستشفيي القدس والرنتيسي

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

العاهل الأردني: سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني بغزة

العاهل الأردني: سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني بغزة

الصفدي: الحرب الإسرائيلية في غزة ليست دفاعاً عن النفس ولن نسمح أبداً بتهجير الفلسطينيين

الصفدي: الحرب الإسرائيلية في غزة ليست دفاعاً عن النفس ولن نسمح أبداً بتهجير الفلسطينيين

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع