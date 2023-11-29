نتنياهو: إسرائيل ستعود إلى الحرب بعد استنفاذ صفقة الرهائن





وتابع نتنياهو، بأن الأهداف الثلاثة لا تزال قائمة، مشيراً إلى أنه تم تحقيق ما وصفه إنجاز كبير للغاية خلال الأسبوع الأخير وهو إعادة عشرات كثيرة من المختطفين، وفق تعبيره.





وقال رئيس حكومة الاحتلال: "كان هذا يبدو قبل أسبوع خياليا، ولكننا حققنا ذلك. ولكن في الأيام الأخيرة اسمع سؤالا - هل بعد استنفاذ المرحلة الراهنة من إعادة مختطفينا ستعود إسرائيل إلى القتال؟ إذن، جوابي هو قطعا نعم".



وأردف: "لا يمكننا إلا بالعودة إلى القتال حتى النهاية. هذه هي سياستي وهذه هي السياسة التي يدعمها (كابينت) بأكمله والحكومة كلها تقف وراءها والجنود يقفون وراءها والشعب يقف وراءها - وهذا ما سنفعله بالذات"، على حد قوله.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستعود إلى الحرب بعد استنفاذ صفقة الرهائن.وأضاف في كلمة مصورة: "منذ بداية الحرب حددت ثلاثة أهداف وهي القضاء على حماس وإعادة مختطفينا جميعاً والضمان بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا على إسرائيل".