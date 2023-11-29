عاجل

  • وزير الخارجية الفلسطيني: يجب أن يسمح للناس بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم ويجب أن ينتهي الحصار

شؤون فلسطينية

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال خلال عدوانها المستمر على جنين ومخيمها

رام الله - دنيا الوطن
استشهد ظهر اليوم الأربعاء، طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها.

وقالت وزارة الصحة، إن الطفلين آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) استشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أعدمت الطفلين الغول وأبو الوفا بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر خلال تواجدهما في حي البساتين، وتركتهما ينزفان، حيث منعت المواطنين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما.

وأصيب شابان أحدهما برصاصة في الرأس، والآخر بعد دهسه من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت مواطنين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة .

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلا من طائرة مسيرة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم، وعرف من المعتقلين صالح رضا لحلوح، وعلاء نجم، وإبراهيم نجم، وعبد الله سهيل صلاح، وأوس عبد الله صلاح، ومحمد عبد الله صلاح، ومحمد مطاحن، وعبد الله نور الدين خالد راشد منصور، وعلي وباسل وعبد الرحمن وعبد السلام عموري، وهاني أبو الشاكر، وفادي الصباغ.

كما جرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.

واختطفت قوات الاحتلال أحد المصابين من سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى.

أخبار ذات صلة

بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل جنوب القطاع

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل جنوب القطاع

لجنة وزارية عربية إسلامية تدعو بريطانيا للقيام بدور متوازن وصولاً لوقف فوري لإطلاق النار

لجنة وزارية عربية إسلامية تدعو بريطانيا للقيام بدور متوازن وصولاً لوقف فوري لإطلاق النار

هنية يبحث مع سمير المشهراوي وناصر القدوة تطورات الأوضاع في القطاع

هنية يبحث مع سمير المشهراوي وناصر القدوة تطورات الأوضاع في القطاع

أردوغان: سقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق

أردوغان: سقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق

العاهل الأردني يبحث مع السيسي الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة

العاهل الأردني يبحث مع السيسي الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة

طاهر النونو يتحدث عن الدافع الرئيسي وراء اتفاق الهدنة في القطاع

طاهر النونو يتحدث عن الدافع الرئيسي وراء اتفاق الهدنة في القطاع

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في قصف الاحتلال لمخيم طولكرم

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في قصف الاحتلال لمخيم طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين

تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين

جيش الاحتلال يوجه رسالة للأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم

جيش الاحتلال يوجه رسالة للأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم

حماس تستهجن ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات بالقطاع

حماس تستهجن ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات بالقطاع

حكومة الاحتلال: حماس تعرف أننا منفتحون على تمديد الهدنة ونريد إطلاق سراح 50 إسرائيلياً

حكومة الاحتلال: حماس تعرف أننا منفتحون على تمديد الهدنة ونريد إطلاق سراح 50 إسرائيلياً

المالية: صرف سلفة للموظفين والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب بحد أدنى 1800 الأربعاء

المالية: صرف سلفة للموظفين والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب بحد أدنى 1800 الأربعاء

الدفاع المدني بغزة:أعداد كبيرة من جثامين الشهداء لا تزال موجودة بمحيط مستشفيي القدس والرنتيسي

الدفاع المدني بغزة:أعداد كبيرة من جثامين الشهداء لا تزال موجودة بمحيط مستشفيي القدس والرنتيسي

اشتية: ترتيبات لصرف دفعات من رواتب الموظفين مع نهاية هذا الشهر

اشتية: ترتيبات لصرف دفعات من رواتب الموظفين مع نهاية هذا الشهر

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

العاهل الأردني: سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني بغزة

العاهل الأردني: سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني بغزة

الصفدي: الحرب الإسرائيلية في غزة ليست دفاعاً عن النفس ولن نسمح أبداً بتهجير الفلسطينيين

الصفدي: الحرب الإسرائيلية في غزة ليست دفاعاً عن النفس ولن نسمح أبداً بتهجير الفلسطينيين

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع