استشهاد طفلين برصاص الاحتلال خلال عدوانها المستمر على جنين ومخيمها

رام الله - دنيا الوطناستشهد ظهر اليوم الأربعاء، طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها.وقالت وزارة الصحة، إن الطفلين آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) استشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أعدمت الطفلين الغول وأبو الوفا بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر خلال تواجدهما في حي البساتين، وتركتهما ينزفان، حيث منعت المواطنين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما.وأصيب شابان أحدهما برصاصة في الرأس، والآخر بعد دهسه من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت مواطنين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة .وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلا من طائرة مسيرة.وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم، وعرف من المعتقلين صالح رضا لحلوح، وعلاء نجم، وإبراهيم نجم، وعبد الله سهيل صلاح، وأوس عبد الله صلاح، ومحمد عبد الله صلاح، ومحمد مطاحن، وعبد الله نور الدين خالد راشد منصور، وعلي وباسل وعبد الرحمن وعبد السلام عموري، وهاني أبو الشاكر، وفادي الصباغ.كما جرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.واختطفت قوات الاحتلال أحد المصابين من سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى.