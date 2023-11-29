بلينكن: نسعى للحد من عدد الضحايا بين الفلسطينيين بالقطاع وتخفيف معاناتهم وتسهيل مغادرة الأجانب





وأضاف في مؤتمر صحفي، بأن الولايات المتحدة تسعى للحد من عدد الضحايا بين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم وتسهيل مغادرة الأجانب من غزة.









وأشار بلينكن إلى أنه كان هناك حوار في اجتماع لحلف الناتو بشأن غزة، ولكن ذلك لم يخفف من الاهتمام بأوكرانيا وشرق البلقان. وتابع وزير الخارجية الأميركي، بأنه سيتم المناقشة مع إسرائيل كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه سيتم التركيز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة في غزة لتوصيل مزيد من المساعدات.