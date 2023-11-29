شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال: سنواصل الضغط العسكري على حماس للإفراج عن مزيد من الرهائن

رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بأن تل أبيب ملتزمة بعودة جميع الرهائن والمفقودين، مشيراً إلى أن 86 رهينة من غزة تم حتى الآن إطلاق سراحهم، بينهم 66 إسرائيلياً.

وأضاف في مؤتمر صحفي، بأن 161 شخصاً لا يزالون رهائن في غزة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز قائمة من 50 أسيراً فلسطينيا للإفراج عنهم.

وأشار المتحدث إلى أننا "سنواصل الضغط العسكري على حماس للإفراج عن مزيد من الرهائن عندما تتوقف عن ذلك، لافتاً إلى أن الحركة تمنع وصول الصليب الأحمر إلى الرهائن.

وقال: إنه تم إبلاغ عائلات ثلاثة جنود بمقتلهم، مشيراً إلى أن سلامة قوات الجيش في غزة تبقى أولوية و"أي محاولة اعتداء خلال الهدنة سنرد عليها"، وفق تعبيره.

وأكد بأن إسرائيل تفعل ما بوسعها لإخراج كل الرهائن ولا تأكيد لديها بشأن أي تمديد و"نطالب بعودة فورية وآمنة لهم"، وفق تعبيره.

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