شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين

رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين.

ودعا الرئيس عباس في كلمته بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، لوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان والتمييز العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدد على أن "المطلوب توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا وتحقيق العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة، وضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين".

وأكد الرئيس عباس بأن "منظمة التحرير رفضت المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية والحلول المجزوءة وحافظت على القرار الوطني المستقل والسيادة المطلقة لشعبنا على أرضه"، مشيراً إلى أنه "آن الأوان لعقد مؤتمر دولي للسلام وفرض الإرادة الدولية والاعتراف بحق شعبنا في الوجود".

وأكد بأن العدوان الإسرائيلي يضعنا على مفترق طرق: إما أن تنتصر فيها الإرادة الدولية او إرادة الاحتلال في استدامة استعماره، مشيراً إلى أن فلسطين، كانت ولا زالت، الاختبار الحقيقي لنجاعة وديمومة المنظومة الدولية القائمة على القانون.

وقال الرئيس عباس: "أكرر مرة أخرى أن الاحتلال إلى زوال وسوف ينتصر الحق الفلسطيني طال الزمن أم قصر".

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