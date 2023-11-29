القدرة: الاحتلال يحكم بالإعدام على كل سكان شمال غزة





وأضاف في تصريحات لقناة (الجزيرة) بأن قطرة سولار واحدة لم تدخل إلى مناطق شمال غزة خاصة المستشفيات، مشيراً إلى أن الاحتلال يريد أن يبقي الهدنة خارج إطار الإغاثة المطلوبة لسكان غزة.





وتابع القدرة: بأن الخدمات الصحية شمال غزة ستنتهي إذا بقي الحال على ما هو عليه، والاحتلال يحكم بالإعدام على كل سكان شمال غزة.





وأكد بأن "الاحتلال يصر على عدم إعطاء فرصة للدول المختلفة لتقديم المساعدات".

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، إن المساعدات التي دخلت إلى جنوب غزة لم تصل أي كميات منها لمناطق الشمال.