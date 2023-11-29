الصحة بغزة: الاحتلال ما زال يمنع دخول الوقود إلى المستشفيات





وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة): أنه "بعد جهود من الأطباء سيعود مركز غسل الكلى للعمل اليوم بالمستشفى الإندونيسي"، مشيراً إلى أن "الاحتلال ما زال يمنع دخول الوقود إلى المستشفيات".





وتابع المدير العام لوزارة الصحة بغزة، بأن الاحتلال دمر عدداً من الأجهزة الطبية في مستشفيات القطاع، محملاً الاحتلال مسؤولية موت المرضى في مستشفيي العودة وكمال عدوان.





وقال إنه "يجب على الاحتلال السماح بدخول الوقود إلى مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع، مشيراً إلى أنه "في غزة 600 شخص بحاجة إلى غسل الكلى ثلاث مرات أسبوعيا ولا يجدون العلاج".

رام الله - دنيا الوطنقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، منير البرش، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لإعادة تشغيل مركز غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي.