رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يمكن لحماس أن تشكل جزءاً من السلطة المولية إدارة القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه "لا مجال إطلاقاً لعودة حماس إلى غزة أو أن تشكل جزءاً من السلطة المولية إدارة القطاع"، وفق تعبيرها.وأضافت في مقابلة مع مجلة (بوليتيكو)، اليوم الأربعاء، أن غزة جزء من أراضي الدولة الفلسطينية، لذا على السلطة الفلسطينية وحدها أن تديرها أو تحكمها، وفق ما نقل موقع (العربية).إلى ذلك، رأت أن "أمام الفلسطينيين والاسرائيليين فرصة العمر لايجاد حل سياسي للنزاع الطويل بينهما"، مشددة على أن "حل الدولتين، يبدو الأكثر احتمالا الآن مما كان قبل الحرب"وقالت :" حان الوقت لحسم المفاوضات نهائيا بشأن بعض القضايا مثل حدود 1967 والقدس الشرقية".