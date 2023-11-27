حماس تستهجن ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات بالقطاع





وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التقرير "كان أقرب إلى رواية العدو الصهيوني والتي حمل فيها فصائل المقاومة المسؤولية عن القصف الجوي، دون أن تقدم المنظمة أي دليل مادي واضح على استنتاجها".





وتابعت: "هذا بالرغم من أن تحقيقات العديد من الجهات الدولية أكدت مسؤولية الاحتلال عن الاستهداف، كما أن التقرير يغفل أن سياسة استهداف المستشفيات طالت كل مستشفيات قطاع غزة بشكل منهجي، وهي موثقة أمام سمع العالم وبصره".



وشددت الحركة على أن "ما يعزز ضعف مصداقية التقرير هو عدم الوصول إلى ميدان الحدث وجمع الأدلة ولقاء الشهود والاستماع إلى تقارير الجهات المختصة"، مطالبة بمراجعة التقرير وانتظار انتهاء العدوان ونرحب بهم لزيارة غزة للتحقيق المباشر في الحادثة.



رام الله - دنيا الوطناستهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، ما ورد في التقرير الأولي الصادر عن منظمة (هيومان رايتس ووتش) حول العدوان على المستشفيات في قطاع غزة وخاصة المستشفى الأهلي المعمداني.