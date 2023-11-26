مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

أونروا: عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى مليون و700 ألف نازح

رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، اليوم الأحد، إن 80% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين.

وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة)، بأن عدد النازحين في قطاع غزة، وصل إلى مليون و700 ألف نازح، ويوجد مليون و50 ألف نازح في مراكز الإيواء التابعة للوكالة وهم بحاجة إلى مساعدات كبيرة.

وتابع أبو حسنة: بأننا "عالجنا نصف مليون فلسطيني في غزة خلال شهر وهذه لم تحدث في تاريخ الوكالة"، فيما يوجد في مدينة غزة والشمال حوالي مئات الآلاف من السكان وهي منطقة منكوبة وتنعدم فيها مقومات الحياة من ماء وغذاء.

وأكد المتحدث باسم أونروا بأنه قبل العملية العسكرية على غزة كان يدخل 500 شاحنة يوميا الى القطاع وما يدخل اليوم لا يفي باحتياجات غزة الكبيرة.

وأشار أبو حسنة إلى أن (أونروا) طالبت بدخول مساعدات للقطاع كالأغطية والفراش والملابس ومواد طبية وأدوية وغيرها، محذرة من انتشار الأمراض والأوبئة وبيئة غزة بسبب النزوح والاكتظاظ الكبير والتدمير مرشحة لانتشار الأمراض ومنها الكوليرا.

وشدد على أن (أونروا) ستصعد من عملياتها الإغاثية خلال الفترة المقبلة في مختلف محافظات القطاع، وقال إننا "نعمل ومنظمات دولية بينها (أوتشا) لإيصال الوقود إلى جباليا ومختلف محافظات قطاع غزة لتشغيل محطات المياة وغيرها من القطاعات الخدماتية المختلفة".

وطالب أبو حسنة بفتح معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال البضائع وكافة السلع التموينية والمواد الغذائية، لأنه لا يمكن الركون للمساعدات فقط.

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