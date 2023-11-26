في خرق إسرائيلي للهدنة.. استشهاد مزارع برصاص الاحتلال وسط القطاع

رام الله - دنيا الوطنفي ثالث أيام الهدنة الإنسانية، استشهد اليوم الأحد، مزارع وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال، وسط قطاع غزة، في خرق إسرائيلي لاتفاق التهدئة.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مزارعين اثنين أثناء عملهما بأرضهما شرق مخيم المغازي، شرق المحافظة الوسطى، ما أدى الى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر بجروح.وكان سبعة مواطنين، أصيبوا اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.