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شؤون فلسطينية

إطلاق سراح ست أسيرات و33 طفلاً أسيراً ضمن الدفعة الثانية لصفقة التبادل

رام الله - دنيا الوطن
ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، تم في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينياً من سجون الاحتلال.

ومن بين الأسرى المفرج عنهم، ست سيدات و33 طفلا، من سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن سجن "المسكوبية" في القدس المحتلة.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عددا من الأسرى المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن الأسيرات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات الفلسطينيين، الأسرى المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن الأسرى كافة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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