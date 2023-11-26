أول تصريح من الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص بعد إطلاق سراحها من سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت الأسيرة المحررة، إسراء جعابيص، إنها وغيرها من الأسيرات تعرضن للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأضافت جعابيص في مقابلة صحفية لدى وصولها إلى منزلها في القدس المحتلة عقب الإفراج عنها فجر الأحد، أن "فتيات فلسطينيات صغيرات بالسن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال"، داعية إلى العمل على تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين، وفق ما نقل موقع (المملكة).وأُفرج عن إسراء فجر الأحد، ضمن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى، في إطار الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس، التي ترافقها هدنة في قطاع غزة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.وعن مشاعرها بعد الإفراج عنها، قالت؛ "نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة".أما والد إسراء، فقال؛ "ابنتي ليست أهم من أهل غزة".وتعدّ إسراء من أقدم 10 أسيرات في سجون الاحتلال، وقد قضت 8 سنوات من محكوميتها التي تبلغ 11 سنة، بتهمة محاولة قتل جندي إسرائيلي.وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أثناء عودتها من مدينة أريحا إلى القدس، وقرب حاجز الزعيم تعطلت سيارتها، فأطلقت قوات الاحتلال النيران على السيارة، مما أدى إلى انفجار أسطوانة غاز كانت فيها ونشوب حريق كبير، وفقا لما أوردته عائلتها عن تفاصيل الحادثة.وتعرضت إسراء نتيجة لذلك إلى حروق تراوحت بين الدرجة الأولى والثالثة أصابت 50% إلى 60% من جسمها، وفقدت أصابع يديها كافة، وتشوه وجهها.ومنعتها سلطات الاحتلال من تلقي العلاج الذي تحتاجه، وتعمدت إهمالها على الرغم من حاجتها لـ8 عمليات جراحية.