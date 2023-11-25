دولي

سياسي هولندي متطرف يدعو لهجرة الفلسطينيين إلى الأردن.. وعمّان تتخذ أول موقف

رام الله - دنيا الوطن
دعا السياسي الهولندي المتطرف، غيرت فيلدرز، طرد الفلسطينيين من أرضهم نحو الأردن.

وتعد هذه الدعوة من فيلدرز الذي حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية قبل أيام، أول موقف غربي معلن، يدعم التوجهات الإسرائيلية في هذا الاتجاه.

ويعتبر السياسي المتطرف، المعروف بمعاداته للإسلام "أن الأردن هو الدولة الفلسطينية"، حسب ما نقلت موقع (سكاي نيوز) عربية.

وحقق غيرت فيلدرز، السياسي الشعبوي المناهض للإسلام، فوزا كبيرا في الانتخابات الهولندية،  في تحول مذهل نحو اليمين المتطرف، مما يضعه في قيادة المحادثات لتشكيل الائتلاف الحاكم القادم وربما يصبح أول رئيس وزراء يميني متطرف لهولندا.

وبعد هذه الدعوة، أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اتصالا هاتفيا مع نظيرته الهولندية، هانكي برونز سلوت، أكد خلاله إدانة الأردن ورفضه المواقف العنصرية التي أعلنها فيلدرز.

واعتبر الصفدي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن فيلدرز "أنكر حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في حريته ودولته على ترابه الوطني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

وأكد الصفدي "أن لا قيمة ولا أثر لهذه المواقف العبثية العنصرية المتطرفة للنائب الهولندي، وأن أثرها الوحيد هو تعرية عنصرية هذا النائب المتولدة من ثقافة كراهية مقيتة."

وأكدت سلوت احترام بلادها لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل، ودعمها لحل الدولتين سبيلا لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.

أخبار ذات صلة

صحيفة: تسعة مليارات شيكل شهرياً تخسرها إسرائيل بسبب الحرب

صحيفة: تسعة مليارات شيكل شهرياً تخسرها إسرائيل بسبب الحرب

اختطاف سفينة في البحر الأحمر.. وجيش الاحتلال: لا يُوجد بها أي إسرائيلي

اختطاف سفينة في البحر الأحمر.. وجيش الاحتلال: لا يُوجد بها أي إسرائيلي

نتنياهو: لن نتنازل عن السيطرة الأمنية بغزة تحت أي ظرف من الظروف

نتنياهو: لن نتنازل عن السيطرة الأمنية بغزة تحت أي ظرف من الظروف

نتنياهو يرد على تصريحات ماكرون بشأن استهداف الأطفال والنساء

نتنياهو يرد على تصريحات ماكرون بشأن استهداف الأطفال والنساء

نتنياهو يُصدر قراراً بعد تصريح أحد وزرائه باحتمال إسقاط قنبلة نووية على غزة

نتنياهو يُصدر قراراً بعد تصريح أحد وزرائه باحتمال إسقاط قنبلة نووية على غزة

هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل.. والخارجية الفلسطينية ترحب

هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل.. والخارجية الفلسطينية ترحب

والدا زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي يغادران قطاع غزة

والدا زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي يغادران قطاع غزة

روسيا: لا حق لإسرائيل بالدفاع عن النفس لأنها دولة احتلال

روسيا: لا حق لإسرائيل بالدفاع عن النفس لأنها دولة احتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة وزارية عربية إسلامية تدعو بريطانيا للقيام بدور متوازن وصولاً لوقف فوري لإطلاق النار

لجنة وزارية عربية إسلامية تدعو بريطانيا للقيام بدور متوازن وصولاً لوقف فوري لإطلاق النار

هنية يبحث مع سمير المشهراوي وناصر القدوة تطورات الأوضاع في القطاع

هنية يبحث مع سمير المشهراوي وناصر القدوة تطورات الأوضاع في القطاع

طاهر النونو يتحدث عن الدافع الرئيسي وراء اتفاق الهدنة في القطاع

طاهر النونو يتحدث عن الدافع الرئيسي وراء اتفاق الهدنة في القطاع

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في قصف الاحتلال لمخيم طولكرم

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في قصف الاحتلال لمخيم طولكرم

كيف علقت الأردن ومصر على اتفاق الهدنة في القطاع؟

كيف علقت الأردن ومصر على اتفاق الهدنة في القطاع؟

قطر تُعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة

قطر تُعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة

حماس تُصدر بياناً بشأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.. طالع البنود النهائية

حماس تُصدر بياناً بشأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.. طالع البنود النهائية

الإعلان عن موعد دخول اتفاق التهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ

الإعلان عن موعد دخول اتفاق التهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

العاهل الأردني: سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني بغزة

العاهل الأردني: سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني بغزة

الصفدي: الحرب الإسرائيلية في غزة ليست دفاعاً عن النفس ولن نسمح أبداً بتهجير الفلسطينيين

الصفدي: الحرب الإسرائيلية في غزة ليست دفاعاً عن النفس ولن نسمح أبداً بتهجير الفلسطينيين

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع