شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين تصريحات عنصرية لبرلماني هولندي

رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي أدلى بها البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز.

وكان فيلدرز أنكر خلال تصريحات له، حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا لتهجير شعبنا، وحل مشكلته على حساب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، صدر اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه التصريحات "دعوة لتصعيد العدوان على شعبنا، وتدخل سافر في شؤونه ومصيره".

وأكدت أن شعبنا أسقط هذه التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في ارض وطنه، وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية.

وطالبت الحكومة الهولندية بإدانة ورفض هذه التصريحات، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته.

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