الصحة بغزة: لا يوجد أي سعة بمستشفيات جنوب القطاع لاستيعاب من يتم نقلهم إليها





وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة)، بأن مستشفيات جنوب القطاع ليس فيها أي مقومات صحية لاستقبال المصابين، مطالباً بالعمل لإيجاد آليات أفضل لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع.





وتابع القدرة بأنه "لا تحسن في الواقع الصحي المؤلم في القطاع حتى الآن، وطالبنا المؤسسات الدولية بالوقوف معنا لتعزيز المنظومة الصحية".

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إنه لا يوجد أي سعة في مستشفيات جنوب القطاع لاستيعاب من يتم نقلهم إليها.