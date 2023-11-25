النونو: نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة





وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة)، بأن الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات، مشيراً إلى أنه "إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته".





وأكد بأن "إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى، ما زلنا نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة".





وشدد على أن الاحتلال خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة ما أدى إلى استشهاد اثنين، فيما "نحن منفتحون على دور الوسطاء ومستعدون للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة".





وأكد بأن "كلام الاحتلال عن إعادة احتلال غزة خداع وحماس موجودة ومتأصلة في الشعب الفلسطيني".

رام الله - دنيا الوطنقال طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، اليوم السبت، إن هناك العديد من الخروق للاتفاق من قبل الجانب الإسرائيلي .