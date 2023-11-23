مباشر | تغطية صحفية: بدء سريان التهدئة المؤقتة في قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
جانب من آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع
رام الله - دنيا الوطن
بدأ في الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة والتي تستمر أربعة أيام.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية، قال مساء الخميس، إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ستبدأ يوم الجمعة الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأكد في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، بأن الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء انتهت وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم.

 وتابع بأنه "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة".

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