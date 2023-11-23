بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة



وأكد في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، بأن الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء انتهت وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم.

وتابع بأنه "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة".

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية، قال مساء الخميس، إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ستبدأ يوم الجمعة الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.