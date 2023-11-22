شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطناستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.وحسب مصادر محلية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة الأغا غرب خانيونس، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين.كما شن طيران الاحتلال أربع غارات عنيفة، استهدفت أراضي زراعية بجوار مدرسة الفارابي ببني سهيلا شرق خانيونس جنوب القطاع.وفي السياق أعاد الاحتلال الإسرائيلي، جثامين 110 شهداء الى مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، كان قد اختطفهم من المجمع لمدة أربعة أيام، ونقلهم عبر شاحنات الى خارجه.