مباشر | تغطية صحفية: بدء سريان التهدئة المؤقتة في قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

لجنة وزارية عربية إسلامية تدعو بريطانيا للقيام بدور متوازن وصولاً لوقف فوري لإطلاق النار

لجنة وزارية عربية إسلامية تدعو بريطانيا للقيام بدور متوازن وصولاً لوقف فوري لإطلاق النار
لجنة وزارية عربية إسلامية برئاسة وزير الخارجية السعودي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، الأربعاء، اجتماعاً رسمياً مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون.

وترأس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فيما شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية دولة إسلامية، وفق ما نقل موقع (المملكة).

ورحب الاجتماع، بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والولايات المتحدة، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين بأن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية، بريطانيا، بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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