هنية يبحث مع سمير المشهراوي وناصر القدوة تطورات الأوضاع في القطاع

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مع رئيس الملتقي الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، ونائب رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي، سمير المشهراوي التطورات السياسية والميدانية والعدوان على غزة.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات والاحتياجات الانسانية لأبناء شعبنا في غزة الصامدة.وعبر الجميع عن الاعتزاز والفخر بالمقاومة الباسلة وصمود أهلنا في القطاع على الرغم من المجازر الوحشية التي يتعرضون لها على مدار الساعة، وفق ما نقل موقع حركة حماس الرسمي.كما جرى بحث الوضع الفلسطيني الداخلي وسبل التعامل مع المتغيرات المصاحبة للحرب العدوانية على شعبنا وترتيب البيت الفلسطيني على أسس واضحة وسليمة وذلك لإفشال مخططات الاحتلال وأهدافه من هذا العدوان على كل المستويات الميدانية والسياسية والجهود المطلوبة من الجميع في هذا الإطار وصولاً إلى إنجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه ومقدساته.كما تم استعراض الأوضاع في القدس والضفة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها شعبنا هناك بما في ذلك أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.وقد عبر المجتمعون عن تقديرهم للجهود المشتركة لقطر ومصر الشقيقتين في مفاوضات الهدنة وصولاً إلى الوقف التام للعدوان الغاشم، وكذلك الشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة وشعوب وأحرار العالم الذين يقفون إلى جانب أبناء شعبنا الأبيّ.