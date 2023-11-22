طاهر النونو يتحدث عن الدافع الرئيسي وراء اتفاق الهدنة في القطاع





وتابع: المساعدات التي ستدخل القطاع تشمل مواد أساسية وملابس، وأن حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر، مشيراً إلى أن الاتفاق يتضمن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة.



رام الله - دنيا الوطنقال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، اليوم الأربعاء، إن حركة الطائرات ستتوقف ست ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة، مشيراً إلى أنه لم يتحدد بعد موعد بدء سريانها.وأضاف في تصريحات لقناة (الجزيرة)، أن انتشال الجثث كان دافعا رئيسياً وراء الاتفاق، قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار، ويجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.وأكد النونو أنه سيكون هناك دور للصليب الأحمر والأمم المتحدة بشأن الصفقة، فيما ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود، حيث ستشمل الشاحنات القطاع بأكمله جنوبا وشمالاً.