كيف علقت الأردن ومصر على اتفاق الهدنة في القطاع؟





وأضافت بأنه "لابد من وقف العدوان على فلسطين بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة بشكل فوري".



رام الله - دنيا الوطنرحّبت كل من مصر والأردن على إعلان التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس لمدة أربعة أيام.ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية.وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كاملٍ للحرب المستعرة على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.وأكد القضاة أهمية ضمان إسهام الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لمناطق القطاع كافة، وبما يلبي جميع الاحتياجات وبما يحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكنهم. ‏في السياق، قالت وزارة الخارجية المصرية، بإقرار الهدنة الإنسانية بغزة لأربعة أيام قابلة للتجديد عقب الوساطة المصرية القطرية الأمريكية.