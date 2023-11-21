كهرباء غزة: أضرار كبيرة في المقر الرئيس بمدينة غزة بعد استهدافه بعدد من القذائف





وقالت الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن ذلك يأتي بعد سلسلة استهدافات سابقة طالت قرابة سبعن مباني إدارية ومرافق، بالاضافة إلى مخزنيْن تابعين للشركة في كافة محافظات قطاع غزة، رغم أن مباني ومرافق وآليات الشركة كافة معرفة ومحددة لدى المؤسسات الدولية بشكل رسمي، وهي مبانٍ ومرافق مدنية خدماتية.



وتؤكد الشركة بأن هذه الاستهدافات التي طالت مبانٍ ومرافق الشركة والأضرار البالغة التي نتجت عنها من شأنها إعاقة وتعطيل جهود إصلاح شبكات الكهرباء وإعادة تأهيلها وهو ما سينعكس بشكل سلبي على جهود تشغيل ومساندة القطاعات الحيوية، ومن شأنها تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة .



وتوجه الشركة دعوتها لكافة الأطراف الأممية والحقوقية بضرورة التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات الخطيرة لمرافق ومقدرات الشركة، وتوفير الحماية لطواقم الشركة ومقراتها وكافة مرافقها.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، استهداف مقرها الرئيس في مدينة غزة بعدد من القذائف، مما أدي إلى أضرار جسيمة في المبنى.