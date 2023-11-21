الصحة بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاءً منه

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إجلاء نحو 120 شخصا من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر.وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة)، أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاء منه.وأشار إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%، فيما تم إجلاء نحو 120 شخصاً من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة تماماً، فيما يحاصر الاحتلال الإسرائيلي مستشفى غسل الكلى الوحيد في غزة لليوم الثانيوطالب القدرة بتوفير ممر آمن لإخراج مئات الجرحى ودخول الوفود والاحتياجات الطبية، وبتوفير ممر آمن لإخراج مئات الجرحى ودخول الاحتياجات والوفود الطبية.وأكد بأن الاحتلال يصعّد ضد المستشفى الإندونيسي ويزور أدلة لإثبات ادعاءاته، ويضع من بداخل المستشفى الإندونيسي في دائرة الموت.