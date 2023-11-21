بايدن يُعلن قرب التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل



ونقلت وكالة (رويترز) عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله "أعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بات قريباً"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



يشار إلى أن حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، قامت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأسر حوالي 240 إسرائيلياً، إثر هجوم شنته على منطقة غلاف غزة.



في السياق، قال مايكل هرتسوغ السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة خلال مقابلة مع برنامج على شبكة (إيه.بي.سي) إن إسرائيل تأمل في أن تفرج حماس عن عدد كبير من الرهائن "في الأيام المقبلة".



وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة يوم الأحد إن العقبات الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق "بسيطة للغاية"، إذ تتبقى مسائل "عملية ولوجستية" بشكل رئيسي.



وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن المفاوضات "المعقدة للغاية والحساسة للغاية" تحرز تقدما.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الاثنين، قرب التوصل لاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، بشأن صفقة لتبادل الأسرى.