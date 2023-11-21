هنية: نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة في القطاع

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فجر اليوم الثلاثاء، إن الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، و"نحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة في القطاع".



في السياق، قال القيادي في الحركة عزت الرشق، في تصريح لقناة (الجزيرة)، إن تفاصيل اتفاق الهدنة سيتم الكشف عنها في الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن الأشقاء في قطر هم من سيعلنون عن تفاصيل اتفاق الهدنة.





رام الله - دنيا الوطن