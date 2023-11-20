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شؤون فلسطينية

شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال على وسط وجنوب القطاع

شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال على وسط وجنوب القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب 12 آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد خمسة مواطنين على الأقل، مساء اليوم الاثنين، وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة أبو حمادة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين.

كما استهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة بركة في بلدة بني سهيلا جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب عدد من الجرحى في قصف استهدف شقة سكنية في مدينة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

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