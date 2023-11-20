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شؤون فلسطينية

حماس: قصف الاحتلال وحصاره للمستشفى الإندونيسي جريمة تستدعي تدخلاً دولياً

حماس: قصف الاحتلال وحصاره للمستشفى الإندونيسي جريمة تستدعي تدخلاً دولياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إن قصف الاحتلال وحصاره للمستشفى الإندونيسي؛ "جريمة تستدعي تدخلا دوليا لحماية آخر مؤسسة صحية تعمل في شمال قطاع غزة".

وأوضحت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه في استمرار لسياسة الاحتلال تدمير القطاع الصحي، ضمن مسعاه لتنفيذ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والمجازر وتدمير البُنى المدنية؛ بدأ جيش الاحتلال الإرهابي قصفاً مكثّفاً على المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، أوقَع 12 شهيداً حتى الآن، وعشرات الجرحى، من بين الطواقم الطبية والمرضى والنازحين الذين يحتمون فيه، بعد أن ضرَب حصاراً مشدَّداً على المنطقة، وبدأ بإطلاق النار على كل من يتحرك فيها.

وأضافت الحركة بأن "هذا العدو المجرم المتجرّد من كل القيم الإنسانية، الذي يحاصر ويقصف المستشفيات، تحت سمع وبصر العالم أجمع؛ يحاوِل اليوم الإجهاز على المستشفى الوحيد العامل في شمال قطاع غزة، بعد أن فَرَض وقف العمل بقوّة السلاح والقصف؛ في باقي المستشفيات، وهو ما يتطلّب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي، ينحاز فيه إلى قيم الإنسانية والقانون الدولي، ويوقِف المجزرة الوشيكة التي ينوي الاحتلال تنفيذها في المستشفى الإندونيسي، ويوقِف كافة الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين في قطاع غزة".

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