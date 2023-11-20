صحيفة: تسعة مليارات شيكل شهرياً تخسرها إسرائيل بسبب الحرب





وأضافت أن هذا يعني بأن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2% فقط، علماً بان التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4%، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



واوضحت الصحفية بأن هذه المعطيات ستطرح خلال الاسبوع الحالي على الحكومة التي ستلتئم لبلورة اطار للميزانية تتضمن خطة مساعدات.



وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قالت إن الحرب لها آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية فيما ستشهد إسرائيل تباطؤاً اقتصادياً.



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (The Marker) الإسرائيلية بأن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، قدّر خسارة الناتج خلال العام الجاري بسبب الحرب بـ 1,4% مما يشكل حوالي تسعة مليارات شيكل شهرياً.